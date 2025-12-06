Com a chegada da alta temporada, Ilhabela, no litoral de São Paulo, se organiza para iniciar a cobrança da Taxa de Preservação Ambiental (TPA) para a entrada de veículos no município. A expectativa é que a medida passe a valer na segunda quinzena de dezembro deste ano.

Na região, Ubatuba já realiza a cobrança dos visitantes, enquanto São Sebastião está em fase de implementação e Caraguatatuba não planeja aderir ao modelo. De acordo com a Prefeitura de Ilhabela, a TPA foi criada como uma ferramenta para apoiar ações de manutenção e preservação do patrimônio natural da cidade.

A taxa tem como finalidade assegurar que moradores e turistas encontrem uma cidade mais limpa, organizada e ambientalmente sustentável. Além disso, a Administração Municipal informou que fará prestações de contas trimestrais, enviando à Câmara Municipal relatórios detalhados sobre a arrecadação e o uso dos recursos obtidos com a cobrança.

Esta não é a primeira vez que Ilhabela adota uma taxa ambiental. O município já realizava a cobrança de entrada de visitantes até 2020. Tanto Ilhabela quanto São Sebastião estão entre os destinos mais procurados do litoral paulista durante o período de férias de verão.

Valores da TPA em Ilhabela

Motocicletas: R$ 10,00

Veículos de passeio, utilitários e kombis: R$ 48,00

Vans: R$ 70,00

Caminhões: R$ 70,00

Micro-ônibus: R$ 100,00

Ônibus: R$ 140,00

Como pagar a taxa?