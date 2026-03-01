Recife voltou a colocar o Brasil no mapa do turismo internacional. A capital de Pernambuco foi a única cidade brasileira a entrar no ranking de destinos tendência de 2026 divulgado pelo prêmio Travellers’ Choice Awards Best of the Best, do TripAdvisor, um dos mais respeitados rankings de viagens global baseado em avaliações reais de turistas de todo o mundo. As informações são do Melhores Destinos.

Recife no Top 10 mundial

Recife conquistou a 9ª posição entre os destinos que vêm ganhando destaque entre viajantes em 2026, sendo reconhecida como um lugar que muitos turistas já amam e que continuará em alta nos roteiros de férias e viagens ao redor do planeta. Para aparecer entre as cidades tendência, o critério do TripAdvisor se baseia no volume e na qualidade das avaliações recebidas ao longo de 12 meses, além do crescimento do interesse internacional.

Encantos que atraem turistas

O ranking destaca diversos motivos que fazem de Recife uma escolha cada vez mais popular entre visitantes estrangeiros e brasileiros. Entre eles estão a rica cultura afro-brasileira, a música de alto nível e tradições como o Carnaval, considerado um dos mais animados e originais do país. A gastronomia local, a história e as praias também figuram entre os pontos que encantam turistas de todos os perfis.

Além disso, a cidade é apontada como um destino acessível, com voos diretos vindos de países como Portugal e Espanha, e conexões facilitadas a partir dos Estados Unidos, o que amplia ainda mais sua atratividade no circuito internacional de viagens.

Impacto para o turismo local

O feito de Recife chama atenção não só pelos aspectos culturais e naturais, mas também pelo impacto econômico e de imagem para o turismo brasileiro. Entrar em um ranking global impulsionado por relatos reais de viajantes reforça a reputação da cidade como um destino que merece estar no radar de quem planeja férias inesquecíveis em 2026.

Para quem ainda não conhece — ou pretende voltar — o litoral nordestino, a inclusão de Recife entre os destinos tendência do mundo pode servir como incentivo para planejar a próxima viagem com experiências únicas no calendário.