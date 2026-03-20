Localizada na serra do Rio Grande do Sul, Gramado se tornou um dos destinos mais reconhecidos do Brasil. A cidade foi eleita a segunda melhor da América do Sul em um ranking de viajantes e também entrou para o Guinness Book com um evento realizado na cidade.

Reconhecimento no turismo

Gramado conquistou o segundo lugar entre os melhores destinos da América do Sul em avaliações de turistas internacionais. Esse tipo de ranking considera fatores como qualidade dos serviços, atrações disponíveis e experiência geral dos visitantes.

A cidade se destaca por oferecer boa estrutura, variedade de hospedagens, restaurantes e atrações diversificadas.

O funcionamento da cidade no dia a dia

Um dos pontos que mais chama atenção é a forma como o trânsito funciona. No centro, a circulação é feita com prioridade para pedestres, mesmo sem depender de muitos sinais de trânsito.

Isso acontece porque há um padrão de comportamento bem estabelecido entre motoristas e pedestres, o que evita congestionamentos e melhora a mobilidade.

Recorde mundial

O Natal Luz de Gramado foi responsável por colocar o município no Guinness Book. O evento recebeu o título de festival de Natal mais longo do mundo, com programação que dura vários dias seguidos e inclui apresentações, shows e atividades.

Modelo de organização e turismo

Unindo todos os pontos, Gramado se destaca por juntar um turismo forte com padrões de organização e funcionamento.