No coração do Centro-Oeste brasileiro, uma cidade conquistou fama pela transparência de suas águas, tornando-se referência científica e turística. Bonito, no Mato Grosso do Sul, encanta visitantes do mundo todo com rios tão cristalinos que parecem irreais, desafiando quem está acostumado a águas turvas e escuras.

O segredo por trás dessa água cristalina está escondido no subsolo. Na região da Serra da Bodoquena, o solo é rico em calcário, formado ao longo de milhões de anos pela decomposição de rochas sedimentares e restos de antigos organismos marinhos. Esse calcário, constituído principalmente por carbonato de cálcio, funciona como um filtro natural extremamente eficiente.

À medida que a água das nascentes percorre esse solo, o mineral se adere às partículas em suspensão — como folhas, sedimentos e matéria orgânica. Esse processo, chamado floculação, faz com que as impurezas se tornem mais pesadas e afundem rapidamente no fundo do rio, resultando em águas de baixíssima turbidez, surpreendentemente limpas e transparentes.

A luz do sol completa o espetáculo. Ao refletir nas rochas calcárias do leito, cria um efeito óptico que combina tons de azul e verde, realçando a sensação de profundidade e clareza. Durante o inverno, a escassez de chuvas diminui ainda mais a quantidade de sedimentos, tornando o fenômeno ainda mais intenso.

Beleza natural e ciência se encontram em Bonito

A transparência única das águas de Bonito não é apenas um espetáculo para os olhos: é também um fenômeno estudado por cientistas de todo o mundo. A combinação de solos calcários e o processo natural de floculação transforma os rios em verdadeiros espelhos d’água, oferecendo uma experiência rara e fascinante para quem visita a cidade.

Além da pureza, a interação da luz solar com o leito calcário cria tons de azul e verde que encantam e confundem a percepção da profundidade. No inverno, com menos chuvas e sedimentos, o fenômeno se intensifica, tornando Bonito um destino imperdível para turistas e pesquisadores interessados na harmonia entre natureza e ciência.