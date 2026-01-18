Ao invés de encarar longas viagens de avião, que podem durar de 10 a 20 horas no total, para desfrutar do charme atribuído a muitas capitais europeias, os brasileiros podem optar por visitar a região Sul do país para viver uma experiência muito semelhante.

Afinal, a cidade de Gramado, que fica a 115 quilômetros de distância de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é conhecida como um pedaço da Europa no Brasil por conta de sua forte influência do “Velho Continente”.

Fundado por imigrantes alemães e italianos, o município adotou totalmente a infraestrutura europeia, pois grande parte das construções espalhadas por suas ruas apresentam uma arquitetura em estilo enxaimel.

Todavia, o clima também contribuiu para caracterizar a cidade, pois como Gramado é uma cidade de montanha com 830 metros de altitude, as baixas temperaturas predominam, ocasionando inclusive a ocorrência de neve.

Para completar, a infraestrutura de alta qualidade e as belezas naturais que cercam o local consolidam Gramado como um destino dos sonhos. E vale destacar que, além de garantir experiências inesquecíveis, graças a todos os seus atributos, a cidade ainda acaba aproximando um lugar que sempre pareceu distante.

Gastronomia de Gramado também conta com toques europeus

Além do visual, outro ponto alto de Gramado é a gastronomia, que também é influenciada por tradições italianas e alemãs. Portanto, é possível encontrar diversos pratos europeus típicos à venda em diversos restaurantes espalhados pela cidade.

Dentre as opções disponíveis, destacam-se pratos como eisbein (joelho de porco), kassler (costeleta defumada), spätzle (massa caseira), apfelstrudel (torta de maçã), tortei (massa recheada), cuca e o tradicional pão com linguiça artesanal, que é um queridinho entre os brasileiros.

A cidade também abriga eventos como o Chocofest, totalmente dedicado aos amantes de chocolate, que oferece a possibilidade de experimentar versões de alta qualidade de um dos doces mais amados do mundo.