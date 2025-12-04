O primeiro episódio de calor intenso do verão, com temperaturas chegando a 40ºC, já tem data prevista e deve trazer vários dias de tardes escaldantes no Rio Grande do Sul, segundo projeção da MetSul Meteorologia. Uma massa de ar extremamente quente vai dominar o estado na segunda metade desta semana, provocando uma forte elevação das temperaturas.
O verão astronômico terá início oficial com o solstício às 12h03 do dia 21 de dezembro, mas o verão meteorológico começou em 1º de dezembro, sinalizando o início da estação mais quente do ano. Nesta quarta-feira (3), as temperaturas variam entre 30ºC e 33ºC nas regiões Central, Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul.
A elevação das temperaturas começa a partir desta quinta-feira (4), com máximas entre 32ºC e 35ºC na maior parte das regiões, incluindo Oeste, Noroeste, Centro, Campanha, Vales e Grande Porto Alegre. Na sexta-feira (5), o calor se intensifica ainda mais, mantendo marcas de 32ºC a 35ºC na maioria das cidades do estado, exceto nas áreas mais altas da Serra e próximas à costa.
Nas regiões dos vales, do Centro e do Noroeste, algumas localidades podem registrar temperaturas entre 35ºC e 38ºC à tarde. O sábado (6) tem potencial para ser o ponto mais intenso deste episódio de calor extremo no Rio Grande do Sul, com tardes extremamente quentes em grande parte dos municípios do estado.
Como se proteger do calor extremo
- Mantenha-se hidratado: Beba bastante água ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. Evite bebidas alcoólicas ou muito açucaradas, que podem desidratar.
- Evite exposição direta ao sol: Prefira ficar em locais sombreados ou com ar-condicionado, especialmente entre 10h e 16h, quando o sol é mais intenso.
- Use roupas leves e claras: Tecidos de algodão ou outros materiais leves ajudam o corpo a se refrescar e reduzem o risco de insolação.
- Proteja a pele e os olhos: Aplique protetor solar com FPS adequado e use óculos escuros e chapéu ou boné para minimizar a exposição direta.
- Evite atividades físicas intensas: Se precisar se exercitar, prefira horários mais frescos, como início da manhã ou fim da tarde, e faça pausas frequentes.
- Alimentação leve: Prefira frutas, saladas e alimentos frescos que ajudam na hidratação. Evite refeições muito pesadas.
- Cuidado com grupos vulneráveis: Idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas devem receber atenção especial, permanecendo em ambientes frescos e bem hidratados.
