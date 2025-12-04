O primeiro episódio de calor intenso do verão, com temperaturas chegando a 40ºC, já tem data prevista e deve trazer vários dias de tardes escaldantes no Rio Grande do Sul, segundo projeção da MetSul Meteorologia. Uma massa de ar extremamente quente vai dominar o estado na segunda metade desta semana, provocando uma forte elevação das temperaturas.

O verão astronômico terá início oficial com o solstício às 12h03 do dia 21 de dezembro, mas o verão meteorológico começou em 1º de dezembro, sinalizando o início da estação mais quente do ano. Nesta quarta-feira (3), as temperaturas variam entre 30ºC e 33ºC nas regiões Central, Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul.

A elevação das temperaturas começa a partir desta quinta-feira (4), com máximas entre 32ºC e 35ºC na maior parte das regiões, incluindo Oeste, Noroeste, Centro, Campanha, Vales e Grande Porto Alegre. Na sexta-feira (5), o calor se intensifica ainda mais, mantendo marcas de 32ºC a 35ºC na maioria das cidades do estado, exceto nas áreas mais altas da Serra e próximas à costa.

Nas regiões dos vales, do Centro e do Noroeste, algumas localidades podem registrar temperaturas entre 35ºC e 38ºC à tarde. O sábado (6) tem potencial para ser o ponto mais intenso deste episódio de calor extremo no Rio Grande do Sul, com tardes extremamente quentes em grande parte dos municípios do estado.

Como se proteger do calor extremo

Mantenha-se hidratado: Beba bastante água ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. Evite bebidas alcoólicas ou muito açucaradas, que podem desidratar.

Evite exposição direta ao sol: Prefira ficar em locais sombreados ou com ar-condicionado, especialmente entre 10h e 16h, quando o sol é mais intenso.

Use roupas leves e claras: Tecidos de algodão ou outros materiais leves ajudam o corpo a se refrescar e reduzem o risco de insolação.

Proteja a pele e os olhos: Aplique protetor solar com FPS adequado e use óculos escuros e chapéu ou boné para minimizar a exposição direta.

Evite atividades físicas intensas: Se precisar se exercitar, prefira horários mais frescos, como início da manhã ou fim da tarde, e faça pausas frequentes.

Alimentação leve: Prefira frutas, saladas e alimentos frescos que ajudam na hidratação. Evite refeições muito pesadas.