Morar em Jaraguá do Sul é escolher um dos municípios mais seguros e desenvolvidos do Brasil. Localizada no norte de Santa Catarina, a cidade se destaca por abrigar grandes indústrias, como a WEG, e oferece baixíssimos índices de violência, oportunidades econômicas e belas paisagens da Mata Atlântica preservada.

A sensação de segurança é evidente nas ruas e respaldada por estatísticas, colocando o município entre os mais tranquilos do país. Esse cenário resulta da forte colaboração entre a comunidade, o setor empresarial e as forças de segurança, criando um ambiente em que famílias podem aproveitar praças e parques à noite com tranquilidade.

Além da baixa criminalidade, o planejamento urbano eficiente favorece o bem-estar, com ciclovias amplas e bairros bem estruturados. A cidade conquista novos moradores ao combinar a infraestrutura de uma metrópole industrial com a tranquilidade e o acolhimento característicos de uma cidade do interior.

O turismo e a qualidade de vida também contribuem para a atratividade de Jaraguá do Sul. Eventos culturais, festas tradicionais e opções de lazer ao ar livre, como trilhas e parques, proporcionam atividades para todas as idades e estilos de vida. A cidade ainda conta com boa oferta de escolas, hospitais e comércio local.

Com todos esses atributos, não é surpresa que Jaraguá do Sul tenha sido eleita uma das melhores cidades para morar no Brasil. A combinação de segurança, desenvolvimento econômico, infraestrutura moderna e contato com a natureza cria um ambiente equilibrado, capaz de oferecer conforto, crescimento profissional e qualidade de vida a seus moradores.

Quais são as opções de lazer e natureza na cidade?

Parques e áreas verdes

Parque Malwee: ideal para caminhadas, corridas e piqueniques, com amplas áreas verdes e playgrounds.

Parque das Nações: oferece espaço para atividades ao ar livre e eventos culturais, com lago e trilhas para caminhada.

Praça Ângelo Piazera: localizada no centro, é uma opção de lazer urbana com áreas verdes e eventos comunitários.

Atividades ao ar livre

Trilhas e mirantes: a cidade está cercada por áreas de Mata Atlântica preservada, permitindo caminhadas e passeios ecológicos com vistas panorâmicas da região.

Ciclovias e pistas de caminhada: extensas ciclovias conectam bairros e áreas de lazer, incentivando a prática de esportes e mobilidade sustentável.

Esportes e aventura