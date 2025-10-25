Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, vem se destacando por um motivo que chama a atenção de quem busca qualidade de vida com custo acessível: a cidade oferece o aluguel mais barato do Brasil. Com boa infraestrutura urbana, forte presença universitária e charme histórico, o município combina tranquilidade típica do interior com oportunidades crescentes.

De acordo com levantamentos recentes do mercado imobiliário, o valor médio do aluguel em Pelotas é significativamente inferior ao registrado em grandes centros urbanos. Enquanto nas capitais o preço de um apartamento de um quarto ultrapassa facilmente os R$ 2.000, na cidade gaúcha é possível encontrar imóveis semelhantes por menos da metade desse valor.

Essa diferença tem atraído novos moradores, especialmente estudantes da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e profissionais em busca de uma vida mais econômica. Além dos aluguéis acessíveis, Pelotas se destaca pela qualidade de vida.

A cidade oferece ampla oferta de serviços, boa mobilidade urbana e uma rica cena cultural, marcada por cafés, teatros e eventos tradicionais, como a Fenadoce. Com custos menores e um ambiente acolhedor, o município se consolida como uma das melhores opções do país para quem quer morar bem gastando pouco.

As cidades brasileiras com os aluguéis mais baratos