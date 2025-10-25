Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, vem se destacando por um motivo que chama a atenção de quem busca qualidade de vida com custo acessível: a cidade oferece o aluguel mais barato do Brasil. Com boa infraestrutura urbana, forte presença universitária e charme histórico, o município combina tranquilidade típica do interior com oportunidades crescentes.
De acordo com levantamentos recentes do mercado imobiliário, o valor médio do aluguel em Pelotas é significativamente inferior ao registrado em grandes centros urbanos. Enquanto nas capitais o preço de um apartamento de um quarto ultrapassa facilmente os R$ 2.000, na cidade gaúcha é possível encontrar imóveis semelhantes por menos da metade desse valor.
Essa diferença tem atraído novos moradores, especialmente estudantes da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e profissionais em busca de uma vida mais econômica. Além dos aluguéis acessíveis, Pelotas se destaca pela qualidade de vida.
A cidade oferece ampla oferta de serviços, boa mobilidade urbana e uma rica cena cultural, marcada por cafés, teatros e eventos tradicionais, como a Fenadoce. Com custos menores e um ambiente acolhedor, o município se consolida como uma das melhores opções do país para quem quer morar bem gastando pouco.
As cidades brasileiras com os aluguéis mais baratos
- Pelotas (RS) – valor médio de R$ 17,59/m²
- São José do Rio Preto (SP) – em torno de R$ 21,83/m²
- Ribeirão Preto (SP) – média de R$ 23,82/m²
- Niterói (RJ) – cerca de R$ 26,81/m²
- Fortaleza (CE) – média aproximada de R$ 28,36/m²
- Joinville (SC) – cerca de 28,39 R$/m²
- São Bernardo do Campo (SP) – em torno de 29,76 R$/m²
- Porto Alegre (RS) – média de 31,67 R$/m²
- Salvador (BA) – valor médio de 33,10 R$/m²
- Guarulhos (SP) – cerca de 33,52 R$/m²
