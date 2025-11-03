Na serra gaúcha, entre araucárias e chalés que parecem ter saído de um cenário alpino, a cidade de Gramado encanta por seu charme europeu. Mas esse cartão-postal brasileiro guarda um detalhe pouco comentado: o custo de vida elevado. Essa “cidade escondida” sob os pinheiros combina paisagens idílicas com uma realidade financeira que exige planejamento — afinal, morar ali pode custar bem caro.

De acordo com levantamentos recentes, o custo médio para viver em Gramado em 2025 supera o de muitas capitais brasileiras. Aluguel, alimentação e lazer estão entre os principais fatores que tornam a vida na cidade um luxo para poucos.

Um apartamento simples pode ultrapassar facilmente os R$ 4 mil por mês, enquanto refeições em restaurantes e serviços do dia a dia seguem o padrão de uma cidade turística voltada para o público de maior poder aquisitivo. Ainda assim, muitos consideram o investimento válido pela qualidade de vida, segurança e beleza do lugar.

Avenida Borges de Medeiros, no centro de Gramado (RS) • Cleiton Thiele

Além do charme arquitetônico e das ruas impecavelmente limpas, Gramado se destaca por oferecer uma infraestrutura de ponta, com escolas bem avaliadas, serviços eficientes e uma agenda cultural intensa durante todo o ano. Festivais como o Natal Luz e o Festival de Cinema atraem milhares de visitantes e movimentam a economia local.

Para quem sonha em morar lá, o ideal é ter uma renda estável e acima da média nacional — afinal, viver em um cenário digno dos Alpes suíços, com cafés aconchegantes e clima ameno, tem seu preço. Mesmo assim, o encanto da cidade continua irresistível para quem busca tranquilidade, beleza e um estilo de vida diferenciado.