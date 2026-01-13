Mossoró se firmou como a principal potência econômica do interior do Rio Grande do Norte e ocupa a posição de segundo maior polo urbano do estado. A cerca de 280 quilômetros de Natal, a cidade está estrategicamente situada entre duas capitais, desempenhando um papel fundamental como hub logístico para o Nordeste.

Conhecida como a Capital do Oeste, a cidade se destaca na extração de sal marinho, na produção de petróleo em terra e na fruticultura de exportação. Esses setores atraem investimentos e sustentam a solidez econômica do município, refletida na ampliação dos serviços públicos e no crescimento do mercado imobiliário de médio e alto padrão.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com IDH de 0,720, o município exerce forte influência regional ao atender mais de 60 cidades vizinhas, especialmente nas áreas de saúde e educação superior. Apesar de o índice ser classificado como médio, a área urbana concentra polos de excelência acadêmica, como a UFERSA.

A administração municipal tem priorizado a modernização das principais vias e a ampliação da iluminação pública, assegurando que bairros como Nova Betânia sigam em valorização e atraiam famílias em busca de conforto e segurança em uma cidade em expansão.

Tradicionalmente ligada à exploração de petróleo e gás, a economia local agora projeta um novo cenário, com foco na transição energética e no avanço de parques eólicos e solares. A região vem sendo escolhida por empresas globais como base operacional, impulsionada pela alta incidência solar e pela logística favorecida pela proximidade com o porto de Areia Branca.

De polo regional a referência nacional em desenvolvimento sustentável

O avanço econômico de Mossoró não se limita aos números da produção ou à atração de investimentos. A cidade passou a combinar crescimento industrial com planejamento urbano, fortalecendo sua infraestrutura e ampliando a qualidade de vida da população. Esse equilíbrio tem sido decisivo para transformar o município em um destino cada vez mais procurado por novos moradores e empreendedores.

Com a consolidação dos projetos de energia renovável, Mossoró se posiciona como protagonista no novo ciclo de desenvolvimento do Nordeste. A diversificação da economia, aliada à localização estratégica e à capacidade logística, coloca a cidade no radar de grandes empresas e reforça seu papel como um dos principais centros de inovação e investimentos do interior brasileiro.