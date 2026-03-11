Após dias marcados por instabilidade e chuvas frequentes, diversas cidades do Brasil poderão finalmente voltar a registrar um clima mais firme, já que a frente fria responsável por esse cenário deve se afastar do país em breve.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Meteored, o fenômeno segue perdendo força e pode se distanciar completamente já nas próximas horas. Com isso, mudanças poderão ser sentidas já a partir de quinta-feira (12) em alguns locais.

Na sexta-feira (13), a intensificação de um sistema de alta pressão deverá garantir o afastamento definitivo da frente fria do território nacional. Com isso, o sol deve voltar a predominar e as temperaturas poderão subir em praticamente todo o país.

Entretanto, ainda segundo os dados compartilhados pelo Meteored, há também um elevado teor de umidade na atmosfera que, por sua vez, pode favorecer a formação de nuvens de chuva, mesmo diante da melhora no cenário meteorológico.

Impactos da frente fria? 8 estados permanecem sob alerta laranja

As previsões divulgadas pelo Meteored também apontam que a quinta-feira ainda será marcada por chuvas intensas, com acumulados que podem chegar a 100 mm/dia, em diversas áreas da região Norte, Sudeste, Centro-Oeste e parte da região Sul, mesmo com a confirmação de afastamento da frente fria.

Inclusive, por conta disso, estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, bem como partes do Paraná (extremo norte), Espírito Santo (porção sul), Mato Grosso (extremo sul) e Goiás (extremo sul) permanecerão em estágio de alerta.

E embora a intensidade das chuvas esteja prevista para diminuir com o passar do tempo em grande parte das áreas mencionadas, precipitações intensas ainda devem persistir em locais como o interior de São Paulo, a região serrana do Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais, o extremo norte do Brasil e a porção central de Mato Grosso do Sul.