A Europa pode estar prestes a vivenciar um dos episódios climáticos mais extremos de sua história recente. Segundo um estudo internacional, existe o risco de colapso das correntes oceânicas que mantêm o continente relativamente aquecido, o que poderia resultar em invernos rigorosos, nevascas intensas e alterações significativas no equilíbrio climático mundial.

O estudo, divulgado na revista Environmental Research Letters, alerta para o aumento dos riscos de colapso da Circulação Meridional de Revolvimento do Atlântico (Amoc), que inclui a Corrente do Golfo. Esse sistema natural atua como uma gigantesca “esteira” de calor, levando águas quentes dos trópicos para o Atlântico Norte e retornando águas frias em profundidade.

É esse mecanismo que mantém a Europa muito mais quente do que o Canadá, apesar de estarem na mesma latitude. De acordo com as simulações estudadas, a Amoc pode desacelerar drasticamente nas próximas décadas e até colapsar completamente após 2100, caso as emissões de gases do efeito estufa continuem em níveis elevados.

Os impactos seriam dramáticos: quedas bruscas de temperatura, com registros abaixo de –30 °C em algumas regiões, avanço do gelo marinho, invernos prolongados e cidades paralisadas pela neve. Além do frio intenso, a interrupção do transporte de calor diminuiria a umidade no continente, provocando secas severas no verão e aumentando o risco de desertificação em áreas atualmente férteis.

Riscos climáticos extremos ameaçam o futuro da Europa

O possível colapso das correntes oceânicas que regulam o clima europeu representa uma ameaça sem precedentes para o continente. Invernos rigorosos, nevascas intensas e temperaturas extremamente baixas podem se tornar cada vez mais frequentes, impactando diretamente a vida urbana e a infraestrutura das cidades.

Além do frio extremo, a interrupção do transporte de calor pelo Atlântico Norte pode reduzir a umidade que chega ao continente, gerando secas severas e aumentando o risco de desertificação em regiões hoje férteis. O cenário evidencia como mudanças nos oceanos podem ter efeitos profundos e abrangentes no equilíbrio climático global.