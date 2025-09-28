Os turistas que chegarem de carro a Campos do Jordão, no interior de São Paulo, terão um novo custo: R$ 13,48 por dia. A Câmara aprovou nesta semana uma lei que institui a Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que agora aguarda a sanção do prefeito.

Os recursos arrecadados devem ser aplicados em projetos ambientais, com o objetivo de reduzir os impactos do turismo. Outras duas cidades do litoral paulista também implementarão taxas semelhantes: em São Sebastião, o valor será de R$ 20 por carro, e em Ilhabela, de R$ 48, com início previsto para dezembro.

O turista que planejar visitar Ilhabela pode se deparar com uma situação inesperada: como o acesso à ilha é obrigatório por São Sebastião, caso a fila para embarque na balsa seja longa e o trajeto até a travessia demore mais de duas horas — situação comum na alta temporada — o visitante precisará pagar as duas taxas ambientais.

Taxas semelhantes já são aplicadas em destinos como Fernando de Noronha (PE), Jericoacoara (CE) e Bombinhas (SC). Desde 2023, visitar as praias de Ubatuba, no litoral paulista, também tem custo: varia de R$ 3,69 a R$ 97 por dia.

Aparecida também estuda implementação de taxa

A cidade de Aparecida, em São Paulo, conhecida por receber milhões de fiéis anualmente, estuda a implementação de uma taxa de turismo para visitantes. A proposta visa arrecadar recursos destinados à manutenção da infraestrutura urbana, preservação do patrimônio histórico e melhorias na mobilidade e segurança das áreas mais visitadas.

Com o aumento constante do fluxo de turistas, a cobrança é vista como uma medida necessária para garantir que a cidade continue oferecendo serviços de qualidade sem comprometer a experiência dos peregrinos.