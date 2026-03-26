Uma expedição científica revelou um ecossistema surpreendente na província de Battambang, no Camboja. Entre novembro de 2023 e julho de 2025, pesquisadores da Fauna & Flora exploraram mais de 60 cavernas e 10 colinas da região, catalogando espécies que nunca haviam sido registradas naquele ambiente tropical. A descoberta chamou atenção da comunidade científica.

O grande destaque foi a chamada cobra voadora, a Chrysopelea ornata. Apesar do nome curioso, ela não possui asas como um pássaro. Seu “voo” é, na verdade, um planeio altamente sofisticado, que permite ao animal se deslocar entre árvores com grande eficiência. Esse comportamento raro impressionou os pesquisadores envolvidos na expedição.

Para realizar esse movimento, a serpente achata o próprio corpo, expandindo as costelas, e salta de galhos elevados. Durante o trajeto, ela executa movimentos ondulantes no ar, criando a ilusão de que está voando. O resultado visual lembra uma fita colorida flutuando, o que torna a cena ainda mais impressionante.

Além do espetáculo natural, a descoberta reforça a importância das cavernas da região como refúgios de biodiversidade. Os cientistas alertam que muitas espécies locais correm risco devido à perda de habitat. Por isso, o mapeamento dessas áreas é considerado essencial para estratégias de conservação e proteção da fauna asiática.

Por que essa descoberta é tão importante

A presença da Chrysopelea ornata em uma área pouco estudada mostra como ainda existem espécies fascinantes escondidas em regiões remotas do planeta. Esse tipo de registro ajuda cientistas a entender melhor os ecossistemas tropicais e o comportamento de animais que raramente são observados na natureza.

Além disso, o trabalho da Fauna & Flora reforça a necessidade de proteger esses habitats. Sem medidas de conservação, espécies únicas podem desaparecer antes mesmo de serem completamente estudadas, o que representa uma perda irreversível para a ciência e para o equilíbrio ambiental.