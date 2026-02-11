Cientistas alertam que, embora soe como ficção científica, existe a possibilidade teórica de a Terra ser expulsa de sua órbita e lançada para fora do Sistema Solar. O cenário, considerado extremamente improvável, foi analisado em um estudo publicado na revista científica Icarus, especializada em pesquisas sobre planetas e corpos celestes.

De acordo com os pesquisadores, interações gravitacionais complexas ao longo de bilhões de anos podem afetar a estabilidade do Sistema Solar. A passagem próxima de estrelas ou de objetos muito massivos pelo espaço interestelar poderia, em situações raras, provocar perturbações capazes de alterar as órbitas dos planetas, incluindo a da Terra.

O estudo destaca que o Sistema Solar não está isolado e atravessa regiões da galáxia onde encontros gravitacionais podem ocorrer. Simulações computacionais mostram que, em casos extremos, essas interações poderiam resultar na ejeção de planetas, lançando-os para o espaço interestelar sem a influência direta do Sol.

Apesar do alerta, os próprios autores reforçam que as chances de a Terra passar por esse tipo de evento são mínimas. A tendência é que o planeta permaneça em uma órbita estável por bilhões de anos, superando inclusive o tempo de vida restante do Sol em sua fase atual, o que mantém o risco apenas no campo teórico e científico.

Risco é considerado remoto e baseado em simulações teóricas

Os pesquisadores ressaltam que o alerta não indica uma ameaça iminente, mas sim um exercício científico para compreender melhor o comportamento dinâmico do Sistema Solar ao longo de escalas de tempo extremamente longas.

As conclusões são baseadas em simulações matemáticas que consideram cenários raros, como encontros próximos com estrelas errantes ou objetos de grande massa vagando pela galáxia. Segundo o estudo, esse tipo de análise ajuda a mapear os limites da estabilidade orbital dos planetas e a aprimorar o entendimento sobre a evolução dos sistemas planetários.