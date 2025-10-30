Pelo sétimo ano seguido, a final da Copa Libertadores da América contará com um clube brasileiro. Sonhando com o inédito tetracampeonato para times do país, o Flamengo foi até à Argentina e eliminou o Racing Club com um heroico empate por 0 a 0. Agora, o Rubro-Negro espera o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU de Quito para conhecer o seu adversário na decisão.

Mesmo com o Alviverde precisando de um verdadeiro milagre após perder a partida de ida por 3 a 0 na temida altitude da capital equatoriana, a vidente Maria Siqueira tratou de cravar que a final tem tudo para ser entre os brasileiros. Na visão dela, o time comandado por Abel Ferreira será capaz de protagonizar uma virada histórica no Allianz Parque nesta quinta (30).

Ainda em setembro, a mesma Maria Siqueira afirmou que o Palmeiras era o grande favorito ao título. Assim como o Flamengo, o Alviverde também sonha com o tetracampeonato após as conquistas de 1999, 2020 e 2021. Nesta última, os paulistas superaram justamente os cariocas ao vencerem por 2 a 1, já na prorrogação, na final disputada no histórico Estádio Centenário.

Os clubes campeões da Copa Libertadores