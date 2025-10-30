Pelo sétimo ano seguido, a final da Copa Libertadores da América contará com um clube brasileiro. Sonhando com o inédito tetracampeonato para times do país, o Flamengo foi até à Argentina e eliminou o Racing Club com um heroico empate por 0 a 0. Agora, o Rubro-Negro espera o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU de Quito para conhecer o seu adversário na decisão.
Mesmo com o Alviverde precisando de um verdadeiro milagre após perder a partida de ida por 3 a 0 na temida altitude da capital equatoriana, a vidente Maria Siqueira tratou de cravar que a final tem tudo para ser entre os brasileiros. Na visão dela, o time comandado por Abel Ferreira será capaz de protagonizar uma virada histórica no Allianz Parque nesta quinta (30).
Ainda em setembro, a mesma Maria Siqueira afirmou que o Palmeiras era o grande favorito ao título. Assim como o Flamengo, o Alviverde também sonha com o tetracampeonato após as conquistas de 1999, 2020 e 2021. Nesta última, os paulistas superaram justamente os cariocas ao vencerem por 2 a 1, já na prorrogação, na final disputada no histórico Estádio Centenário.
Os clubes campeões da Copa Libertadores
- 7 títulos: Independiente (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984);
- 6 títulos: Boca Juniors (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007);
- 5 títulos: Peñarol (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987);
- 4 títulos: River Plate (1986, 1996, 2015 e 2018) e Estudiantes (1968, 1969, 1970 e 2009);
- 3 títulos: Olimpia (1979, 1990 e 2002), Nacional (1971, 1980 e 1988), São Paulo (1992, 1993 e 2005), Palmeiras (1999, 2020 e 2021), Santos (1962, 1963 e 2011), Grêmio (1983, 1995 e 2017) e Flamengo (1981, 2019 e 2022);
- 2 títulos: Cruzeiro (1976 e 1997), Atlético Nacional (1989 e 2016) e Internacional (2006 e 2010);
- 1 título: Colo-Colo (1991), Atlético-MG (2013), Fluminense (2023), Racing (1967), Argentinos Jrs. (1985), Vélez Sarsfield (1994), Vasco da Gama (1998), Once Caldas (2004), LDU Quito (2008), Corinthians (2012), San Lorenzo (2014) e Botafogo (2024).
