Desde outubro de 2025, novas regras bancárias vêm modificando a rotina dos clientes das principais instituições financeiras do país. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) implementou normas mais rígidas para identificar e encerrar contas consideradas suspeitas, com o intuito de reforçar o combate a fraudes e atividades ilícitas.

A medida é uma resposta ao crescimento preocupante dos crimes financeiros, como golpes virtuais e lavagem de dinheiro, que têm colocado tanto correntistas quanto bancos em estado de alerta. As diretrizes determinam que instituições como Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander adotem tecnologias avançadas de monitoramento e segurança.

Esses sistemas têm como objetivo detectar e encerrar contas fraudulentas, conhecidas como “contas laranja” e “contas frias”. As contas laranja são abertas de maneira legítima, porém usadas de forma irregular com o consentimento do titular. Já as contas frias são criadas sem o conhecimento da pessoa em cujo nome estão registradas, sendo comumente utilizadas em operações ilegais.

Além disso, as novas regras determinam o fechamento de contas vinculadas a sites de apostas online que não possuem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA). As instituições financeiras envolvidas passaram a adotar políticas internas mais rigorosas e processos permanentes de verificação para reforçar a prevenção contra fraudes.

A principal medida adotada é o compartilhamento de dados entre os bancos sobre contas encerradas por envolvimento em fraudes, evitando que uma conta bloqueada em uma instituição seja aberta novamente em outra. Dessa forma, busca-se reduzir significativamente os casos de fraudes bancárias no país.

Clientes devem redobrar atenção com movimentações e dados pessoais

Com o novo sistema de monitoramento em vigor, qualquer movimentação fora do padrão pode acionar alertas automáticos e resultar no bloqueio temporário ou até no encerramento imediato da conta. Por isso, os bancos recomendam que os clientes mantenham seus cadastros atualizados, evitem emprestar contas a terceiros e desconfiem de solicitações suspeitas por mensagens ou redes sociais.

Especialistas em segurança digital reforçam que o cuidado individual é essencial para complementar as medidas adotadas pelas instituições financeiras. Adotar autenticação em dois fatores, revisar extratos com frequência e evitar acessar aplicativos bancários em redes públicas são atitudes simples que ajudam a proteger o correntista de golpes e bloqueios indevidos.