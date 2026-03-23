As regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passaram por mudanças importantes no Brasil, e uma delas promete impactar diretamente quem está tentando conquistar o documento. Agora, candidatos precisarão ficar ainda mais atentos, já que um novo exame obrigatório pode eliminar muitos participantes logo nas primeiras etapas do processo.

A principal novidade é a exigência do exame toxicológico também para candidatos das categorias A e B, que incluem motocicletas e carros de passeio. Antes restrito a motoristas profissionais, o teste agora passa a ser obrigatório para quem busca a primeira habilitação, ampliando o nível de rigor na formação de condutores.

O exame tem capacidade de detectar o uso de substâncias psicoativas em um período de até 90 dias, sendo realizado por meio de amostras como cabelo ou unhas. Com isso, qualquer resultado positivo pode impedir o candidato de avançar no processo, o que aumenta significativamente o risco de reprovação entre aqueles que não estão preparados ou desconhecem a exigência.

Além dessa mudança, o processo de obtenção da CNH vem passando por uma modernização, com cursos teóricos digitais, redução de custos e flexibilização das aulas práticas. Ainda assim, o endurecimento em relação aos exames reforça a preocupação das autoridades com a segurança no trânsito e a formação de motoristas mais conscientes.

Mudanças exigem mais atenção e preparo dos candidatos

Com as novas regras, especialistas alertam que não basta apenas estudar para as provas teórica e prática. O candidato precisa estar atento a todas as etapas do processo, incluindo exames médicos, psicológicos e agora o toxicológico, que se torna um dos principais filtros para aprovação.

Diante desse cenário, a recomendação é que os futuros motoristas se informem com antecedência e evitem surpresas durante o processo. A tendência é que as exigências tornem a CNH mais acessível em termos de custo, mas também mais rigorosa na avaliação, o que pode pegar de surpresa quem não acompanha as mudanças recentes.