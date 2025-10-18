Você já imaginou uma cobra venenosa e extremamente perigosa se movimentando pela sua própria casa sem que você perceba? Essa é a realidade com a jararaca, uma das serpentes mais temidas do Brasil. Ágil, sorrateira e dotada de um veneno potente, a jararaca pode se esconder em cantos inesperados, como quintais, jardins e até dentro de residências.

Foi o que ocorreu na última segunda-feira (13) em uma residência no Bairro Garibaldi, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O morador conseguiu capturar a jararaca e a levou até a central dos Bombeiros Voluntários da cidade. Segundo os Bombeiros, a cobra foi posteriormente encaminhada à Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama).

A jararaca é uma serpente de comportamento geralmente discreto, mas que se torna extremamente perigosa quando se sente ameaçada. Seu veneno contém toxinas potentes capazes de causar dor intensa, inchaço e complicações graves em humanos, tornando a atenção redobrada essencial ao lidar com ela.

Especialistas alertam que esses animais costumam se aproximar de áreas urbanas em busca de alimento ou abrigo, especialmente em regiões próximas a matas e rios. Por isso, é fundamental manter quintais e jardins limpos, vedar possíveis acessos a dentro de casa e, ao avistar uma cobra, acionar imediatamente os órgãos competentes em vez de tentar capturá-la por conta própria.

O que fazer quando avistar uma jararaca

Se você avistar uma jararaca, é fundamental agir com calma e segurança. Aqui estão os passos recomendados:

Mantenha distância – Não tente se aproximar ou tocar na cobra. Jararacas podem atacar se se sentirem ameaçadas.

Afaste outras pessoas e animais – Garanta que crianças, pets e vizinhos fiquem longe do local.

Não tente capturar sozinho – Somente profissionais treinados devem manusear serpentes.

Acione órgãos competentes – Ligue para o Bombeiros, Defesa Civil ou centros de controle de fauna da sua região. Eles possuem os equipamentos e técnicas para capturar e remover o animal com segurança.

Observe de longe – Anote detalhes como tamanho, cor e local exato da cobra. Isso ajuda os profissionais a agir com mais rapidez e segurança.