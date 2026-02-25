O Instituto Coca-Cola Brasil iniciou uma nova etapa de seu programa de empregabilidade ao disponibilizar 45 mil oportunidades de capacitação gratuitas para jovens de todo o país. A iniciativa busca reduzir as barreiras enfrentadas por quem tenta conquistar a primeira vaga formal no mercado de trabalho. As informações são da Exame.

Voltado para pessoas entre 16 e 29 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio, o projeto oferece uma trilha de aprendizagem totalmente virtual, permitindo que os participantes acompanhem o conteúdo de qualquer lugar.

Formação rápida e voltada à prática

O curso é estruturado em módulos curtos, com linguagem acessível e foco em situações do cotidiano profissional. A proposta é preparar os jovens para processos seletivos e para os desafios iniciais da vida corporativa, abordando temas como postura profissional, comunicação, organização financeira e planejamento de carreira.

A dinâmica foi pensada para dialogar com o perfil digital dessa geração, com aulas objetivas e de fácil assimilação. Ao concluir a etapa de capacitação, o participante recebe certificado e passa a integrar um banco de talentos.

Conexão direta com empresas

Um dos diferenciais da iniciativa é a ponte criada entre os alunos e o setor produtivo. Após finalizar o curso, os inscritos têm acesso a uma plataforma que reúne oportunidades oferecidas por centenas de empresas parceiras espalhadas pelo Brasil.

As vagas contemplam áreas como comércio, serviços e alimentação, e muitas delas não exigem experiência anterior, justamente para facilitar o ingresso de quem está começando.

Meta de ampliar impacto social

A ação integra um plano mais amplo da instituição, que pretende ampliar o alcance de suas atividades nos próximos anos. A meta é beneficiar um número cada vez maior de jovens, fortalecendo a inclusão produtiva e ampliando as chances de geração de renda.

Em um cenário em que o desemprego juvenil ainda preocupa especialistas, iniciativas como essa surgem como alternativa concreta para aproximar qualificação e oportunidade, ajudando a transformar expectativa em ocupação formal.