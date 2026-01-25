Conhecida por sua suculência e seu sabor adocicado, a manga frequentemente ocupa uma posição de destaque entre as frutas favoritas dos brasileiros. E vale destacar que estes são apenas alguns dos pontos positivos do alimento.

Afinal, a manga também traz vários benefícios para a saúde, sendo útil para fortalecer a imunidade e melhorar a digestão por conta de sua riqueza em fibras, antioxidantes, propriedades anti-inflamatórias e em vitaminas A e C.

Apesar disso, a fruta também contém altas quantidades de calorias e frutose, o que pode tornar seu consumo excessivo preocupante, principalmente no caso de pessoas com diabetes, que precisam manter a quantidade de açúcar no sangue controlada.

De acordo com nutricionistas consultados pelo portal Metrópoles, a manga pode ser consumida por pacientes com a condição sem muitos problemas, desde que haja moderação. Para isso, é ideal integrar a fruta a um plano alimentar individualizado.

Sendo assim, desde que a manga não seja ingerida sem critério ou de forma isolada, fora do contexto da refeições, diabéticos podem continuar incluindo-a no cardápio e, consequentemente, usufruindo de todos os benefícios que ela tem a oferecer.

Como reduzir o impacto da manga na diabetes?

Antes de adicionar a manga ao cardápio, é fundamental que pacientes com diabetes consultem um profissional de saúde para analisar a situação do organismo e, com isso, definir a melhor forma de enquadrá-la à alimentação diária.

Entretanto, ao combiná-la com outros alimentos, é possível reduzir seus impactos no açúcar do sangue de maneira eficaz. Neste caso, iogurtes naturais, oleaginosas e sementes podem favorecer a estabilidade da glicemia por serem poderosas fontes de fibras, protenínas e gorduras boas.

Além disso, também é ideal consumir a fruta inteira e in natura, já que quando transformada em suco, geléias ou doces, ela perde parte das fibras, o que pode fazer com que a glicose chegue à corrente sanguínea mais rapidamente.