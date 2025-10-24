Comer pão todos os dias pode parecer inofensivo, mas, quando consumido em excesso ou de forma inadequada, esse hábito pode trazer impactos negativos à saúde. Especialistas alertam que o pão, especialmente o francês, é feito de farinha refinada, o que resulta em um alto índice glicêmico.

Isso pode levar a picos de glicose no sangue, favorecendo o acúmulo de gordura corporal e aumentando o risco de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2. Além disso, o consumo frequente de pães industrializados, ricos em conservantes e aditivos, pode prejudicar a saúde intestinal e contribuir para o ganho de peso.

O efeito do consumo diário de pão não se restringe apenas ao metabolismo. O excesso de farinha refinada pode também afetar os níveis de colesterol, aumentar a inflamação no corpo e comprometer o equilíbrio hormonal. Outro ponto importante é que muitos pães contêm grandes quantidades de sal e açúcares escondidos, que, quando somados à dieta diária, podem sobrecarregar o sistema cardiovascular.

Por outro lado, nutricionistas destacam que nem todos os tipos de pão têm o mesmo impacto. Pães integrais ou feitos com grãos germinados apresentam maior teor de fibras e nutrientes, ajudando a controlar a glicemia, melhorar a digestão e promover saciedade. A chave, portanto, está na moderação e na escolha de versões mais saudáveis, equilibrando o consumo com outros alimentos nutritivos ao longo do dia.

Como consumir pão de forma saudável

Embora o pão faça parte da rotina de muitas pessoas, é possível incorporá-lo à dieta sem prejudicar a saúde. Especialistas recomendam optar por versões integrais ou artesanais, que oferecem mais fibras, vitaminas e minerais, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue e promovendo maior saciedade.

Além disso, combiná-lo com proteínas, frutas e vegetais transforma a refeição em um alimento mais equilibrado e nutritivo. Outra estratégia importante é a moderação: limitar o consumo diário e evitar pães ultraprocessados reduz os riscos associados ao excesso de farinha refinada, sal e aditivos.