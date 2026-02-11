Em 2026, entraram em vigor novas regras para quem deseja mudar de categoria na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As alterações fazem parte das mudanças propostas pelo Ministério dos Transportes e incluem atualizações no aplicativo CNH do Brasil, ajustes nas provas do Detran e nos cursos teóricos e práticos, além de critérios mais claros para a progressão entre categorias.

A Resolução nº 1.020/25 do Contran, em conjunto com a Portaria nº 923/25 da Senatran, redefiniu o caminho para motoristas que pretendem avançar para as categorias C, D ou E. O principal objetivo é simplificar o processo, reduzindo exigências formativas e, consequentemente, os custos para os candidatos, sem comprometer a segurança no trânsito.

Com as novas normas, a mudança de categoria passou a seguir etapas bem definidas: realização de exames obrigatórios, curso prático especializado, prova prática e emissão automática da nova CNH após a aprovação. Exigências já conhecidas, como o exame toxicológico, foram mantidas e continuam seguindo as mesmas regras em vigor.

Uma das principais novidades é a redução da carga horária mínima do curso prático especializado. Antes, o candidato precisava cumprir ao menos 20 horas-aula de direção veicular, conforme a Resolução 789/20 do Contran. Com a nova regulamentação, esse número foi reduzido pela metade, tornando o processo mais rápido e acessível para quem deseja evoluir na habilitação em 2026.

Mudanças reduzem custos e tornam o processo mais acessível

As novas regras para mudança de categoria da CNH em 2026 foram pensadas para facilitar a vida dos motoristas, especialmente aqueles que dependem da habilitação profissional para trabalhar. Com a redução da carga horária e a padronização das etapas, o processo tende a ficar mais rápido, menos burocrático e financeiramente mais viável.

Apesar da simplificação, os órgãos de trânsito reforçam que os critérios de segurança continuam sendo prioridade. Exames obrigatórios, avaliações práticas e o exame toxicológico permanecem em vigor, garantindo que apenas condutores aptos avancem para categorias que exigem maior responsabilidade no trânsito.