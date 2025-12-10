Uma das companhias aéreas mais queridas da história do Brasil, a Varig, símbolo de elegância e pioneirismo na aviação nacional, acabou protagonizando um dos episódios mais marcantes do setor ao decretar falência e encerrar definitivamente suas operações. Neste texto, relembramos como a empresa que já foi sinônimo de excelência nos céus brasileiros entrou em um processo irreversível de crise.

Fundada em 1927, a Varig cresceu ao longo das décadas e conquistou reconhecimento internacional, tornando-se a maior companhia aérea do país e uma das mais respeitadas do mundo. Seus voos eram conhecidos pelo atendimento de alto padrão, pela frota moderna e pela presença marcante em rotas internacionais.

No entanto, a partir dos anos 2000, a empresa começou a enfrentar dificuldades financeiras cada vez mais severas, agravadas por dívidas acumuladas, aumento dos custos operacionais e perda de competitividade no mercado. Mesmo com tentativas de reestruturação e negociações para salvar a companhia, a crise se mostrou insustentável.

Em 2006, parte das operações foi repassada à Gol, mas o que restava da antiga gigante não conseguiu se recuperar. A falência foi decretada oficialmente em 2010, encerrando definitivamente a trajetória de uma empresa que deixou um legado profundo na aviação brasileira.

Ascensão e queda da Varig

1927: Fundação – Criada no Rio Grande do Sul, a Varig inicia suas operações com foco em voos regionais.

Crescimento acelerado – Ao longo das décadas, expande rotas nacionais e internacionais, tornando-se referência em qualidade e atendimento.

Status internacional – Nas décadas de 1970 e 1980, consolida-se como a maior e mais respeitada companhia aérea brasileira, com forte presença no exterior.

Pioneirismo e modernização – Investe em frota moderna, serviços diferenciados e se destaca como símbolo de glamour na aviação.

Início das dificuldades – Nos anos 1990, passa a enfrentar forte concorrência, aumento de custos e mudanças no mercado da aviação.

Crise financeira – No início dos anos 2000, acumula dívidas bilionárias e sofre com má gestão, queda na demanda e problemas operacionais.

Tentativas de recuperação – Passa por processos de reestruturação, mas não consegue estabilizar suas finanças.

2006: Venda parcial – Parte de suas operações é adquirida pela Gol, mantendo apenas uma fração da empresa original.