A Receita Federal enviou um comunicado importante para os brasileiros: dia 23 de março dá início ao período de envio da declaração do Imposto de Renda. O prazo para envio se estende até 29 de maio, dando aos contribuintes mais de dois meses para finalizar a declaração.

A orientação é organizar comprovantes, recibos e notas fiscais para evitar erros e a temida malha fina. As informações são do site Economia Real, do UOL.

Quem precisa prestar contas

A obrigação de enviar a declaração não é para todo mundo, ela atinge principalmente quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025, algo em torno de R$ 2.965 por mês. Além disso, a Receita exige a declaração de quem:

Recebeu valores isentos ou já tributados na fonte que somaram mais de R$ 200 mil;

Teve ganhos significativos em investimentos ou operações financeiras;

Possuía bens ou patrimônio totalizando mais de R$ 800 mil no ano passado.

Em outras palavras, se você se encaixa em qualquer uma dessas situações, é hora de se preparar para preencher sua declaração.

Ferramentas que simplificam a entrega

Assim como nos outros anos, a Receita disponibiliza tecnologias que agilizam o preenchimento da declaração. Os contribuintes podem contar com recursos que importam dados automaticamente de instituições financeiras, empresas e prestadores de serviços. Entre os destaques estão:

Histórico de salários e retenções de impostos de empregos anteriores;

Informações sobre aplicações financeiras e fundos de investimento;

Comprovantes de pagamento de tributos, como DARF e carnês;

Recebimento de reembolsos e despesas médicas digitalizadas.

Dica extra: organize suas finanças

Antes de iniciar a declaração, revise gastos, separe recibos e analise investimentos. Isso ajuda a evitar erros e a ter uma visão completa das finanças pessoais.