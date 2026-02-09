Companhias aéreas de Cuba foram informadas pelo governo sobre uma possível falta de combustível para o abastecimento de voos. A medida foi anunciada na noite deste domingo (8).

Segundo informações do Governo de Cuba, a interrupção é consequência do “assédio americano ao petróleo”, já que as recentes ações dos Estados Unidos fizeram com que o petróleo importado, vindo do México e da Venezuela, não chegasse ao país.

Assim, o estoque, que já era baixo, deverá se esgotar nas próximas 24 horas. O aviso de falta de combustível se mantém até 11 de março, daqui a 29 dias.

Aviso e impacto nas viagens

Um outro aviso também foi emitido no sistema da FAA, a Administração Federal de Aviação dos EUA, alertando que já não existe mais querosene usado para abastecer aeronaves como jatos, turboélices e helicópteros turboeixo.

A falta de combustível deve afetar principalmente as companhias aéreas europeias que operam no país, já que não é possível realizar a viagem com combustível para ida e volta. Como alternativa, as companhias pensam em adicionar uma escala técnica em países próximos, como México, Ilhas Cayman e Porto Rico, durante o voo de retorno.