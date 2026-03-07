Clientes da Caixa devem redobrar os cuidados diante de um golpe que vem fazendo novas vítimas em todo o país: a falsa central de atendimento. A prática criminosa tem se sofisticado e atingido clientes de diferentes instituições financeiras, inclusive da Caixa.

Como funciona

O golpe começa com uma ligação aparentemente oficial, já que o número aparece como sendo do próprio banco. Do outro lado da linha, golpistas se apresentam como funcionários da instituição e alegam movimentações suspeitas, compras indevidas ou tentativas de invasão na conta. Em muitos casos, os criminosos já possuem dados reais do cliente, como CPF ou endereço, o que torna a abordagem ainda mais convincente.

Os golpistas solicitam informações sigilosas, como senhas, códigos de verificação enviados por SMS ou dados completos do cartão. Também podem orientar a vítima a instalar aplicativos desconhecidos ou a realizar transferências com a justificativa de “proteger” o dinheiro. Em alguns relatos, há até pedidos para que o cartão físico seja entregue a um suposto representante do banco.

O que fazer nesses casos

A Caixa reforça que não solicita senhas, códigos de autenticação nem o envio ou entrega de cartões por telefone. Em caso de suspeita, a orientação é desligar imediatamente e procurar os canais oficiais da instituição.

Se o cliente perceber que caiu no golpe, é fundamental agir logo e comunicar o banco para bloquear cartões e acessos e contestar transações.