Um novo relatório do Banco Mundial, divulgado nesta quarta-feira (8), trouxe um recado importante para os países da América Latina: a economia dos países continua avançando, mas em ritmo lento. Entre os países, o Brasil e a Argentina seguem caminhos bem diferentes.

De forma geral, a América Latina ainda depende muito do consumo das famílias para crescer. Mas, o que o relatório indica é que esse consumo não está forte o suficiente para acelerar a economia e, além disso, muitos investimentos estão parados. Isso acontece porque ainda há dúvidas sobre o cenário global e sobre as políticas econômicas de cada país.

O principal impacto disso tudo para a população é sobre a renda, já que, com o crescimento lento, os ganhos reais tendem a ficar praticamente estagnados. Ou seja, as pessoas veem pouca melhora no poder de compra e na qualidade de vida.

Argentina ganha fôlego e Brasil enfrenta dificuldades

Quando se trata dos países, o relatório indica que a Argentina apresenta sinais de melhora. A expectativa é de crescimento mais forte, impulsionado por mudanças na economia e maior organização nas contas do país. Essas medidas ajudaram a aumentar a confiança de investidores e deram algum impulso ao consumo e aos negócios.

Mesmo assim, o cenário ainda exige atenção. O país continua enfrentando desafios, como a necessidade de mais recursos externos e limitações no acesso a crédito internacional.

Já o Brasil vive um momento mais complicado. O crescimento deve ser menor, travado por fatores internos como juros altos, dificuldade do governo em equilibrar as contas e incertezas sobre decisões econômicas futuras.

Esses pontos acabam afetando diretamente no dia a dia, já que o crédito fica mais caro, há menos investimentos e o consumo perde força. Diante disso, empresas e investidores também preferem esperar antes de tomar decisões.

Todo esse cenário indica que sem mudanças mais firmes e maior estabilidade, o crescimento do país deve continuar limitado.