O Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Campo Largo publicou o edital nº 177/2025, retificado pelo edital nº 183/2025, para a contratação de um professor substituto na área de Engenharia Mecânica. A vaga oferece dedicação de 40 horas semanais, representando uma oportunidade interessante para profissionais do setor.

A remuneração inicial é de R$ 4.326,60, podendo ser ampliada com acréscimos por titulação. Podem concorrer candidatos com graduação em Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Tecnologia em Mecânica, Tecnologia em Fabricação Mecânica ou Tecnologia em Materiais, além de pós-graduação em áreas relacionadas.

A estrutura salarial para o cargo de professor substituto no IFPR prevê um salário base de R$ 4.326,60. No entanto, o valor pode chegar a R$ 7.269,99, conforme a titulação do candidato, variando de R$ 255,94 para cursos de aperfeiçoamento até R$ 2.943,39 para doutorado.

Os interessados devem atender aos critérios definidos no edital, incluindo a apresentação dos títulos acadêmicos exigidos. A taxa de inscrição é de R$ 64,90, sendo que candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar isenção, conforme especificado no documento oficial do processo seletivo.

Como se preparar para concursos públicos

Conheça o edital

O primeiro passo é ler atentamente o edital do concurso. Ele informa os requisitos, conteúdo programático, prazos, número de vagas, remuneração e critérios de avaliação. Com essas informações, você pode organizar seus estudos de forma direcionada.

Organize um cronograma de estudos

Monte um plano de estudos diário ou semanal, distribuindo as matérias de acordo com o peso no concurso e o seu nível de domínio. Inclua revisões periódicas para fixar o conteúdo.

Priorize as disciplinas essenciais

Identifique as disciplinas que têm maior peso ou que você possui mais dificuldade. Dê atenção especial a elas, mas não descuide das demais matérias.

Use materiais de qualidade

Invista em livros, apostilas, cursos online e videoaulas de fontes confiáveis. Materiais atualizados são fundamentais, especialmente para áreas que sofrem mudanças frequentes, como legislação e informática.

Pratique com questões e simulados

Resolver provas anteriores e exercícios ajuda a entender o estilo das questões, o nível de dificuldade e o tempo necessário para cada questão. Simulados ajudam a treinar o controle do tempo e reduzir a ansiedade.

Faça revisões constantes

Revisar periodicamente o conteúdo estudado é essencial para fixar a informação na memória de longo prazo. Use mapas mentais, resumos ou flashcards para facilitar a revisão.

Cuide da saúde física e mental

Sono adequado, alimentação equilibrada e momentos de lazer são fundamentais. Estresse e cansaço excessivo prejudicam a concentração e o rendimento nos estudos.

Mantenha a disciplina e a motivação

Persistência é a chave. Estabeleça metas realistas, celebre pequenas conquistas e mantenha o foco até a data da prova.