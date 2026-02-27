Uma aposta ousada mudou os rumos de uma pequena confeitaria instalada na Cidade Baixa, em Porto Alegre. O que começou como uma tentativa de atrair público para o ponto físico acabou se tornando o motor de crescimento do negócio comandado por Leandra Winck. Hoje, a produção chega a 10 mil brigadeiros por dia e o faturamento mensal supera a marca de R$ 100 mil. As informações são de Pequenas Empresas, Grandes Negócios.

De estudante de engenharia à dona do próprio negócio

Antes de se dedicar integralmente à confeitaria, Leandra cursava engenharia de minas. Para reforçar o orçamento, preparava brigadeiros e vendia pelas ruas da capital gaúcha. Com o tempo, percebeu que a cozinha falava mais alto. Decidiu interromper a graduação e investir naquilo que realmente a motivava.

Entre vendas ambulantes e encomendas, conseguiu economizar R$ 20 mil, valor que serviu como pontapé inicial para abrir a primeira loja. A inauguração foi além das expectativas e trouxe desafios imediatos. A mãe, Lili Schaefer, que havia ido ajudar temporariamente, acabou permanecendo na equipe e hoje integra oficialmente o quadro de funcionários.

Rodízio impulsiona produção e receita

A grande virada veio com a criação de um rodízio inicialmente focado apenas em brigadeiros. A proposta ganhou reforço com opções salgadas, como batata frita, cachorro-quente e pizza. A combinação atraiu público e elevou o movimento de forma expressiva.

Nos fins de semana, cerca de 20 funcionários são mobilizados para dar conta da demanda. A preparação começa ainda na quinta-feira. O valor do rodízio adulto é de R$ 54,90.

Crescimento exigiu investimentos

O aumento da procura também revelou falhas no atendimento nos primeiros dias. Leandra reconheceu os problemas e promoveu ajustes rápidos. Com o faturamento mensal alcançando R$ 108 mil, optou por reinvestir na estrutura: modernizou a rede elétrica, adquiriu novos equipamentos e ampliou o espaço.

Atualmente, grupos chegam a reservar até 50 vagas por noite. O rodízio ocorre apenas aos sábados, estratégia adotada para manter a organização e a sensação de exclusividade, embora haja planos de expansão para as sextas-feiras.