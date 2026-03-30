Os trabalhadores brasileiros já podem comemorar: o mês de abril reserva a possibilidade de um feriadão prolongado de até quatro dias seguidos. A combinação envolve o feriado nacional de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril, que cairá em uma terça-feira, criando uma oportunidade perfeita para emendar com o fim de semana.

Na prática, quem conseguir folga ou acordo para não trabalhar na segunda-feira (20) poderá aproveitar um período contínuo de descanso entre sábado (18) e terça-feira (21). Esse cenário é comum em empresas que adotam o chamado “ponto facultativo”, permitindo a compensação das horas posteriormente ou a liberação dos funcionários.

Além desse período mais longo, abril ainda começa com outro feriado importante: a Sexta-feira Santa, no dia 3, que por si só já garante um fim de semana prolongado de três dias. Com duas datas estratégicas no mesmo mês, abril se torna um dos melhores períodos do ano para descansar ou planejar viagens.

Vale destacar, no entanto, que o feriado do dia 21 é garantido por lei, enquanto a folga do dia 20 depende da decisão de cada empresa ou órgão público. Mesmo assim, a expectativa é que muitos brasileiros consigam aproveitar o chamado “superferiadão”, transformando abril em um dos meses mais aguardados de 2026.

Descanso prolongado anima trabalhadores

O possível feriadão de quatro dias em abril anima trabalhadores de todo o país, especialmente aqueles que buscam uma pausa na rotina ou a chance de viajar sem precisar tirar muitos dias de férias. Destinos turísticos costumam registrar aumento na procura durante esse período, e muitas famílias aproveitam para planejar momentos de lazer com antecedência.

Mesmo para quem não pretende viajar, o descanso prolongado pode ser uma ótima oportunidade para colocar a vida em ordem, relaxar ou passar mais tempo com amigos e familiares. Por isso, vale a pena ficar atento às decisões da empresa e, se possível, se programar para aproveitar ao máximo esse período especial no calendário.