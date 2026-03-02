A escalada de tensões entre Estados Unidos e Irã nas últimas semanas teve impacto além da política e da geopolítica, chegando também ao mundo do esporte. Um recente ataque aéreo conjunto liderado pelos EUA e Israel contra alvos iranianos intensificou um conflito que já deixou centenas de mortos e feridos, elevando o nível de incerteza em várias áreas.

Uma delas é a participação da seleção iraniana na Copa do Mundo FIFA de 2026. Em meio a esse cenário conturbado, o Egito foi oficialmente confirmado como rival do Irã na fase de grupos do Mundial de 2026, que será sediado por Estados Unidos, Canadá e México.

As duas seleções estão no Grupo G da competição, ao lado de Bélgica e Nova Zelândia, e estão programadas para se enfrentar na terceira rodada da fase de grupos. O duelo entre Egito e Irã está marcado para 27 de junho, em Seattle, cidade norte-americana que receberá outros cinco jogos do Mundial da FIFA.

A partida será decisiva para as expectativas de classificação das duas equipes, que buscam um lugar na fase eliminatória da Copa do Mundo e que terão de superar não apenas os rivais dentro de campo, mas também as circunstâncias fora dele. Antes desse confronto, Irã e Egito disputam seus compromissos iniciais dentro do grupo.

O Irã encara a Nova Zelândia em Los Angeles e depois a Bélgica, também na Califórnia. Já o Egito inicia sua campanha diante dos mesmos adversários: Bélgica, em Seattle, e Nova Zelândia, em Vancouver, no Canadá.

Todos os Grupos da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá