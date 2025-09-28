O Serasa Premium anunciou uma colaboração com o Organizze, aplicativo de controle financeiro que soma milhões de usuários no Brasil. A iniciativa pretende unir duas frentes importantes para o consumidor: segurança digital e gestão de finanças pessoais.

A partir do acordo, assinantes do Serasa Premium terão acesso gratuito ao plano Manual da Organizze e desconto especial na versão Conectado, que inclui integração automática com bancos e cartões.

O que oferece o Serasa Premium

O Serasa Premium é um serviço por assinatura voltado à proteção de dados. Entre os recursos disponíveis estão monitoramento de CPF e CNPJ, alertas em tempo real sobre consultas de crédito, verificação de possíveis vazamentos na chamada Dark Web e atendimento exclusivo. A proposta é dar mais controle ao consumidor sobre sua reputação financeira e oferecer informações rápidas em caso de movimentações suspeitas.

As vantagens do Organizze

Já o Organizze tem como foco a organização do orçamento. Com mais de 6 milhões de downloads, o aplicativo permite acompanhar gastos, definir limites de despesas por categoria e gerar relatórios completos. Diferente de alguns concorrentes, o app não comercializa dados de usuários, garantindo maior privacidade. O plano Conectado também oferece integração via Open Finance, centralizando contas e cartões em uma única plataforma.

Benefícios para assinantes

Com a parceria, clientes do Serasa Premium podem usar gratuitamente o plano Manual da Organizze, que normalmente custa R$ 35 mensais. Quem optar pela versão Conectado, que sai por R$ 45, terá desconto de 20%, pagando R$ 36. O acesso é feito pelo aplicativo do Serasa, na aba de benefícios, onde é possível resgatar e ativar a parceria.

Educação financeira e proteção

A união entre os dois serviços representa um avanço para consumidores que buscam mais segurança e controle sobre o próprio dinheiro. Enquanto o Serasa Premium reforça a proteção contra fraudes, o Organizze contribui para uma gestão mais consciente do orçamento. Juntos, oferecem uma combinação de segurança digital e educação financeira acessível.