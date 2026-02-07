A morte de um companheiro ou cônjuge costuma gerar não apenas dor emocional, mas também muitas incertezas jurídicas. Apesar do que parte da população acredita, os direitos do cônjuge no inventário continuam assegurados pela legislação brasileira e não desaparecem automaticamente com a ausência de formalidades ou com determinados regimes de bens.

Direitos do cônjuge vão além do casamento formal

Mesmo quando a relação não foi oficializada por casamento civil, o parceiro sobrevivente não fica desamparado. A união estável, desde que comprovada por documentos e testemunhas, garante ao companheiro participação na partilha de bens. A Justiça reconhece esse vínculo e assegura direitos sucessórios semelhantes aos do cônjuge casado.

O que a lei garante no inventário

Os direitos do cônjuge no inventário estão previstos no Código Civil e buscam proteger quem dividiu a vida e o patrimônio com o falecido. Entre eles estão a participação na herança, o direito à meação — quando aplicável — e a possibilidade de permanecer no imóvel que servia de residência da família, em situações específicas.

Meação não é herança

Um ponto que costuma gerar confusão é a diferença entre meação e herança. A meação corresponde à parte que já pertence ao cônjuge sobrevivente, referente aos bens adquiridos durante a convivência, conforme o regime adotado. Já a herança é o conjunto de bens deixados pelo falecido e que será dividido entre os herdeiros legais.

Regime de bens influencia, mas não elimina direitos

O regime escolhido no casamento ou na união estável interfere na forma de divisão, mas não exclui o cônjuge da sucessão. Mesmo na separação total de bens, o parceiro sobrevivente é considerado herdeiro necessário e tem direito a uma parte do patrimônio deixado.

União estável também gera herança

Quando reconhecida, a união estável coloca o companheiro em posição semelhante à do cônjuge casado. A comprovação pode ser feita com contratos, contas conjuntas, declarações de imposto de renda e outros registros da vida em comum.

Planejamento evita conflitos

Especialistas recomendam planejamento sucessório, formalização da relação e organização documental como formas de evitar disputas. Essas medidas ajudam a garantir que os direitos do cônjuge no inventário sejam respeitados e aplicados de forma justa, reduzindo conflitos familiares em um momento já delicado.