A conta de luz dos brasileiros deve ficar mais cara em 2026, com elevação acima do índice oficial de inflação prevista para o ano. Consultorias e instituições financeiras indicam que os reajustes podem variar entre 5,1% e 7,95%, pressionados principalmente por fatores climáticos e pela necessidade de acionar fontes de energia mais caras, como usinas termelétricas durante períodos de seca.

Além disso, o peso de subsídios embutidos nas tarifas também contribui para aumentar o valor final pago pelos consumidores. Um dos principais motivos para essa alta é a situação dos reservatórios de água que alimentam as hidrelétricas. Com níveis abaixo da média histórica, há maior uso de termelétricas, cujo custo de geração é significativamente mais elevado e acaba sendo repassado ao consumidor.

O risco de o fenômeno El Niño reduzir ainda mais o volume de chuvas em regiões como Norte e Nordeste pode agravar esse cenário ao longo do ano. Outro elemento importante que pressiona a tarifa é o aumento dos subsídios do setor elétrico, que são financiados pelos consumidores por meio de encargos na conta de luz.

Para 2026, estão previstos cerca de R$ 47,8 bilhões em subsídios na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), valor superior ao registrado em 2025 e que tende a encarecer ainda mais a fatura de energia elétrica.

Entenda o impacto no bolso do consumidor

O aumento nas tarifas deve refletir diretamente no orçamento das famílias e também no custo de produção das empresas, já que a energia elétrica é insumo essencial para praticamente todos os setores da economia. Com reajustes acima da inflação, a conta de luz tende a pressionar ainda mais o custo de vida em 2026, podendo influenciar inclusive os índices oficiais de preços ao consumidor.

Especialistas recomendam atenção ao consumo e reforço em medidas de economia de energia, como substituição de equipamentos antigos por modelos mais eficientes e uso consciente de aparelhos de alto consumo. Em um cenário de possível acionamento de bandeiras tarifárias mais caras, pequenas mudanças de hábito podem ajudar a reduzir o impacto do aumento no fim do mês.