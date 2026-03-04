Quem está prestes a alugar ou comprar um imóvel precisa redobrar a atenção antes de assinar qualquer documento. Especialistas alertam que erros e omissões no contrato podem gerar prejuízos que, muitas vezes, só são percebidos quando o problema já está instalado.

Multas elevadas, regras pouco objetivas e responsabilidades mal definidas são exemplos de pontos que exigem maior análise.

O que deve conter no contrato

Em entrevista ao site O Dia, o advogado Luiz Miguel Dubal afirmou que o contrato deve trazer informações completas sobre as partes envolvidas, descrição detalhada do imóvel, valores, prazos e critérios de atualização. Também é fundamental que o documento estabeleça quem arca com despesas como condomínio, IPTU e eventuais reparos.

No caso da compra de imóveis na planta, a orientação é conferir se o empreendimento está devidamente registrado e se há previsão de prazo de entrega, além de multa em caso de atraso. A ausência dessas condições pode dificultar a cobrança de direitos no futuro.

Vistoria e assessoria são essenciais

Para contratos de locação, a vistoria inicial é muito importante. O ideal é que seja feita por escrito, com descrição de cada ambiente e também registro fotográfico. Isso evita que o inquilino seja responsabilizado por danos anteriores à ocupação.

O advogado também faz um alerta sobre modelos de contrato encontrados na internet ou produzidos por inteligência artificial, já que esses não incluem as particularidades da negociação. A recomendação é buscar orientação profissional antes da assinatura para reduzir riscos e garantir mais segurança jurídica.