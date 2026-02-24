O Corinthians anunciou nesta terça-feira (24) a assinatura de um novo contrato de patrocínio máster com a empresa de apostas Esportes da Sorte que pode transformar significativamente as receitas do clube nos próximos anos.

O acordo, que vale até o fim de 2029, assegura ao Timão um valor fixo de R$ 150 milhões por ano — o equivalente a cerca de R$ 12,5 milhões por mês — e tem potencial de chegar a R$ 200 milhões anuais com bônus por metas e desempenho. Na prática, isso significa um incremento substancial em comparação ao contrato anterior com a mesma patrocinadora.

Anteriormente, o contrato com a Esportes da Sorte rendia em média R$ 103 milhões por temporada ao clube. A renovação também dá ao Corinthians maior liberdade para gerir os recursos como quiser, diferente da cláusula anterior que vinculava parte dos valores a ações de marketing e a contratações específicas.

O espaço principal da camisa do time masculino — tanto nas partidas como nos treinos — seguirá sendo ocupado pela marca da Esportes da Sorte. Já no time feminino, basquete e futsal, a empresa aceitou abrir mão da posição principal caso o Corinthians encontre propostas mais rentáveis para esses segmentos, permitindo ao clube diversificar seus parceiros comerciais.

Com esse novo contrato, o departamento de marketing do clube projeta aumento significativo na arrecadação total com patrocínios em 2026, que pode ultrapassar R$ 255 milhões, cerca de 47% a mais do que no ano anterior. A expectativa é que os recursos reforcem o orçamento para reforços, estrutura esportiva e outras áreas estratégicas do clube nos próximos anos.

Maiores patrocínios master do futebol brasileiro