A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os grupos da Copa do Nordeste 2026, que será disputada entre 25 de março e 7 de junho. A nova edição do torneio regional contará com 20 equipes distribuídas em quatro chaves.

Entre os clubes pernambucanos, apenas o Sport Club e Retrô-PE aparecem na lista confirmada. Já o Clube Náutico Capibaribe e o Santa Cruz não estão entre os participantes desta edição.

Uma das principais alterações desse ano é de que clubes que estão disputando competições internacionais não participarão de campeonatos regionais, seguindo as novas diretrizes estabelecidas pela CBF.

Como será a disputa

A primeira fase terá cinco rodadas em turno único. Os confrontos acontecerão entre grupos cruzados: equipes do Grupo A enfrentam as do B, enquanto os times do C duelam contra os do D. Cada clube fará cinco partidas.

Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, disputadas em jogo único. Os cruzamentos já estão definidos:

1º do Grupo A encara o 2º do C

1º do Grupo B encara o 2º do D

1º do Grupo C encara o 2º do A

1º do Grupo D encara o 2º do B

A partir das semifinais, os confrontos passam a ser decididos em partidas de ida e volta, incluindo a grande final.

Transmissão e datas

Os jogos serão transmissão pelo SBT, pela plataforma SportyNet e pelo Canal do Benja. As semifinais estão previstas para os dias 20 e 27 de maio, enquanto a decisão está marcada para 3 e 7 de junho.