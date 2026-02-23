Para a maioria das pessoas, a tonalidade azulada do horizonte durante o dia é uma certeza imutável. No entanto, estudos astronômicos e geológicos revelam que essa coloração é um estágio específico na biografia do nosso planeta. Segundo especialistas do Observatório Real de Greenwich, o cenário que observamos hoje é resultado de um equilíbrio delicado entre a radiação solar e os gases que compõem a nossa atmosfera, uma combinação que já foi distinta e voltará a mudar no futuro remoto. As informações são da BBC.

A física por trás do azul profundo

A explicação para o colorido celeste reside na interação entre a luz branca do Sol e as partículas gasosas. A luz solar carrega todas as cores do espectro visível, mas ao atingir moléculas de nitrogênio e oxigênio, as ondas mais curtas, correspondentes ao azul, sofrem uma dispersão muito mais intensa. Esse fenômeno, batizado de dispersão de Rayleigh, preenche o campo de visão com a cor característica. Já durante o entardecer, como a luz precisa atravessar uma camada atmosférica muito mais espessa, o azul acaba se perdendo pelo caminho, permitindo que os tons avermelhados e alaranjados alcancem os nossos olhos.

Um passado tingido de laranja e névoa

A história da Terra registra eras em que o céu apresentaria um aspecto estranho aos olhos modernos. Há bilhões de anos, antes da abundância de oxigênio, a atmosfera era carregada de metano e dióxido de carbono. Essa composição gerava uma névoa orgânica alaranjada, similar à poluição densa. A mudança definitiva ocorreu há cerca de 2,4 bilhões de anos, com o Grande Evento de Oxidação. Graças à atividade de microrganismos fotossintetizantes, o oxigênio acumulado limpou as névoas de metano, consolidando o azul que hoje serve de moldura para o cotidiano humano.

O destino do horizonte em escala astronômica

Embora fenômenos imediatos como queimadas e vulcões possam alterar a cor do céu temporariamente, as mudanças permanentes dependem da evolução do próprio Sol. Em aproximadamente 1 bilhão de anos, o aumento da luminosidade solar aquecerá a Terra a ponto de evaporar os oceanos, transformando o horizonte em uma massa esbranquiçada e quente, semelhante à de Vênus. Por fim, quando o Sol atingir sua fase de gigante vermelha, em 5 bilhões de anos, qualquer atmosfera remanescente será banhada por uma luz intensamente rubra, marcando o ato final do planeta sob um céu de cores dramáticas e hostis.