Quando se fala em estádios gigantes, nenhum supera o Estádio Primeiro de Maio Rungrado, na capital da Coreia do Norte, Pyongyang. O local impressiona principalmente pela capacidade: estima-se que até 150 mil pessoas possam ocupar as arquibancadas, o que o coloca no topo do ranking mundial.

A construção foi concluída no final da década de 1980, mais precisamente em 1989, às margens do rio Taedong. Um dos elementos que mais chamam atenção é o formato do teto, composto por várias estruturas curvas que lembram uma flor aberta. Esse desenho arquitetônico tornou o estádio um dos marcos visuais mais conhecidos da cidade.

Os espetáculos do Rungrado

Apesar de possuir estrutura para eventos esportivos, o Rungrado ficou famoso por outro motivo. O local recebe enormes apresentações coletivas conhecidas como Jogos de Massa, nas quais milhares de pessoas participam de coreografias sincronizadas. Nessas performances, movimentos de ginástica, dança e painéis humanos formam imagens gigantescas e mensagens patrióticas.

O espaço também é utilizado em grandes celebrações nacionais e eventos organizados pelo governo norte-coreano. Por isso, o estádio acabou se tornando não apenas uma arena esportiva, mas também um símbolo importante dentro do país.

Mesmo sendo pouco visitado por turistas estrangeiros, o Rungrado continua chamando a atenção. Em comparação, outros estádios famosos, como o Narendra Modi Stadium, na Índia, e o Michigan Stadium, nos Estados Unidos, possuem capacidades menores, embora também estejam entre os maiores do mundo.