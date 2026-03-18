Correr é um dos exercícios mais conhecidos. A corrida não só melhora o fôlego, como ajuda a queimar calorias e pode até controlar o estresse do dia a dia.

Mas, apesar de ser muito conhecida, não são todos que se adaptam. A boa notícia? Existe um treino rápido que pode superar a corrida em eficiência: o HIIT.

Treino curto de efeito longo

A ideia é alternar esforço máximo com pequenas pausas. Você pode fazer 10 a 15 minutos de movimentos intensos, divididos em blocos. Cada movimento vai acelerar o seu metabolismo e manter o corpo queimando calorias mesmo depois de terminar a sequência de exercícios.

O melhor de tudo é que não precisa de academia ou equipamento caro. Tendo um espaço pequeno em casa, um tapete e usando o peso do corpo já é suficiente.

Como começar sem se machucar

Apesar de curto, o treino é puxado. É importante aquecer, respeitar seus limites e aumentar a intensidade aos poucos. Para quem tem problemas nas articulações ou no coração, consultar um profissional é importante. Comece devagar, faça cada movimento com calma e vá progredindo dia após dia.

Transforme treino em hábito

Para quem busca novas formas de se exercitar, misturar corridas leves com treinos rápidos é uma forma de variar e ter resultados. Mas o importante mesmo é se mexer e manter a consistência, dessa forma você pode criar hábitos saudáveis.