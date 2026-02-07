O astro Kylian Mbappé, do Real Madrid, segue em grande fase na temporada 2025-26. O atacante francês marcou o primeiro gol na derrota por 4 a 2 contra o Benfica, no Estádio da Luz, pela última rodada da fase de grupos da Champions League, e ultrapassou uma marca histórica do também astro Cristiano Ronaldo na competição.

Chegando aos 12 gols na atual edição da Champions League, Mbappé superou os 11 marcados por Cristiano Ronaldo na fase de grupos da temporada 2015-16, também pelo Real Madrid — até então, um recorde da competição nesse estágio. Ainda na partida contra o Benfica, o francês balançou as redes mais uma vez, marcando o segundo gol do Real e alcançando 13 gols.

Agora, o atacante de 27 anos mira outro recorde de Cristiano Ronaldo: o de maior número de gols em uma única temporada da Champions League, atualmente em 17. O português atingiu tal número na temporada 2013/14, quando o Real Madrid conquistou a La Décima, o 10º título europeu do clube, ao bater o rival Atlético de Madrid na decisão.

Aquele foi também o primeiro troféu de Champions de CR7 com a camisa do Real. Ele ainda venceria a competição por mais três oportunidades: 2015–16, 2016–17 e 2017–18. Ídolo incontestável do clube espanhol, Cristiano deixou Madrid em julho de 2018 após somar 450 gols e se tornar o maior artilheiro da história do Real.

Já Mbappé, contratado em junho de 2024, ainda persegue seu primeiro troféu de Champions. Na temporada passada, sua primeira no Santiago Bernabéu, o Real acabou superado pelo Arsenal. Na atual, o francês soma incríveis 37 gols marcados em apenas 30 jogos. Ele tem contrato válido até 2029.