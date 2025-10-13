Um incidente preocupante chamou a atenção dos moradores de Manaus, no Amazonas, na última quinta-feira (9). Câmeras de segurança registraram o momento em que a calçada de uma rua cedeu, fazendo com que um homem caísse no buraco formado. De acordo com o g1, o acidente aconteceu na rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste da cidade.

Nas imagens, o pedestre é visto caminhando pela calçada quando o chão cede de repente, fazendo com que ele caia no buraco. Dois motociclistas que passavam pelo local pararam para prestar ajuda. De acordo com a Prefeitura de Manaus, a vítima sofreu apenas arranhões nos braços e não teve ferimentos graves. Confira o vídeo:

🕳😨 Homem cai em buraco em Manaus e vídeo viraliza nas redes sociais



Câmeras de segurança registraram o momento em que a calçada da rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, cedeu e um homem caiu no buraco formado, nesta quinta-feira (9).



As imagens… pic.twitter.com/tIvsuNa3CF — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) October 10, 2025

À Rede Amazônica, moradores informaram que o buraco foi causado por um vazamento de esgoto em uma casa próxima, cuja caixa extravasava e encharcou o solo. Com o acúmulo de água, o barro cedeu, formando o buraco justamente quando estudantes saíam de uma escola da região.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após o incidente, mas ao chegar ao local o homem já havia sido retirado. Os policiais auxiliaram no isolamento da área. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que equipes estão substituindo a antiga tubulação por manilhas mais modernas e resistentes, visando garantir a eficiência do sistema de drenagem.

Riscos urbanos e medidas de prevenção

O incidente na rua Paraguaçu evidencia os perigos que buracos e calçadas danificadas representam para pedestres e moradores da região. Vazamentos de esgoto, falta de manutenção e infraestrutura precária aumentam a probabilidade de acidentes, tornando urgente a atenção das autoridades para evitar situações semelhantes.

Para reduzir esses riscos, a Prefeitura de Manaus tem intensificado a substituição de tubulações antigas por manilhas mais modernas e reforçado o monitoramento de áreas críticas. A colaboração da população, ao denunciar problemas na rede de drenagem e calçadas, também é fundamental para garantir a segurança e prevenir novos acidentes.