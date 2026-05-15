O recall da Ypê, determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a identificação de risco de contaminação bacteriana em alguns lotes, levou muitos consumidores brasileiros a procurarem alternativas no mercado de detergentes e outros itens de limpeza.

Entretanto, enquanto algumas pessoas optaram por conferir as opções disponíveis em gôndolas de mercado, outras decidiram explorar o nicho de “detergentes gourmets”, que, por serem feitos com base vegetal, prometem mais segurança dermatológica e menos impacto ambiental.

Insumos renováveis, como óleo de palma, coco e babaçu, estão entre os principais ingredientes desses produtos que, segundo especialistas, além de auxiliarem na remoção da sujeira das louças, também contribuem para a saúde da pele.

Mas, apesar dos benefícios oferecidos pelos chamados “detergentes gourmet”, o custo ainda é um fator que pesa para o consumidor. Afinal, fatores como a baixa oferta de insumos e o modelo de produção artesanal fazem com que os preços mais acessíveis partam de cerca de R$ 10,90.

Portanto, mesmo com o aumento na demanda por novas marcas, a mudança de hábito do consumidor ainda é lenta, considerando que barreiras financeiras acabam limitando uma parcela significativa da população de adquirir esse tipo de produto.

Setor trabalha para ampliar acesso aos “detergentes gourmet”

Há expectativa de que os preços dos chamados “detergentes gourmet” recuem nos próximos anos, impulsionados não apenas pelo aumento da demanda, mas também pelos projetos de democratização que vêm sendo implementados por diversas fabricantes do setor.

Em empresas como a Bioz Green, as mudanças estruturais ocorreram no ambiente interno. A adoção de novas diretrizes visa transformar os itens antes considerados de nicho em opções acessíveis para diferentes faixas de renda em todo o mundo.

Além disso, a cadeia de suprimentos para insumos de base vegetal também está se tornando mais eficiente, o que vem reduzido os desafios logísticos e de produção que, consequentemente, encareciam os produtos.