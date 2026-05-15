A mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte se tornou um verdadeiro símbolo de luxo, tranquilidade e conexão com a natureza. Localizado no Litoral Norte da Bahia, o imóvel chama atenção pela vista privilegiada, pela vegetação ao redor e pelo clima reservado que encanta fãs e visitantes.

Mesmo com poucos detalhes revelados publicamente, a residência virou um dos endereços mais comentados ligados ao universo das celebridades brasileiras. Em entrevista à revista Casa e Jardim, Ivete falou sobre o carinho especial que sente pela propriedade.

Segundo a cantora, o local representa um espaço de descanso e construção de memórias afetivas ao lado da família. “É onde crio minhas memórias afetivas, para onde vamos no Natal e fim de ano… Significa muito pra mim. Toda vez que eu chego lá, eu sinto esse gostinho de férias”, declarou a artista.

A mansão passou recentemente por uma grande reforma comandada pela arquiteta Barbara Becattini, sobrinha de Ivete, com projeto original assinado por Alberto Bolzico. A cantora optou por ampliar os ambientes internos e integrar cozinha, sala de jantar e sala de estar em um espaço mais aberto e iluminado, especialmente após o nascimento das gêmeas Marina e Helena.

Com aproximadamente 800 metros quadrados, o imóvel mistura sofisticação e simplicidade em cada detalhe. Tons neutros, elementos em verde e azul-marinho e referências à cultura baiana marcam a decoração da casa. A propriedade também ganhou destaque nacional durante a pandemia, quando serviu de cenário para uma das lives mais marcantes da carreira de Ivete, transmitida pela TV Globo.

Casa reúne luxo, natureza e tradição baiana

Entre os ambientes favoritos de Ivete Sangalo está a sala de jantar, espaço onde costuma receber amigos e familiares para longas conversas diante da vista da piscina. Já a sala de TV traz diversos elementos ligados à cultura nordestina e à identidade baiana da cantora, reforçando a conexão afetiva da artista com suas origens.

Além da mansão em Praia do Forte, Ivete também possui um apartamento em Salvador. No entanto, é na residência à beira-mar que a cantora encontra o equilíbrio entre a vida agitada dos palcos e a tranquilidade da rotina familiar. O imóvel se transformou em um refúgio particular onde luxo, conforto e simplicidade convivem em perfeita harmonia.