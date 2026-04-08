O Flamengo inicia sua caminhada na Copa Libertadores da América nesta quarta-feira (8), diante do Cusco FC. A partida será disputada no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, com início marcado para às 21h30 (horário de Brasília), em um cenário desafiador devido à altitude da cidade, que está a mais de 3.300 metros acima do nível do mar.

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo por diferentes plataformas. A transmissão será feita pela TV Globo (em TV aberta), além do serviço de streaming Paramount+ e da GE TV, que exibe o jogo online. Dessa forma, o duelo estará acessível tanto na televisão quanto pela internet, ampliando as opções para o público brasileiro.

O confronto marca a estreia do time comandado por Leonardo Jardim na fase de grupos, com o objetivo de começar a competição somando pontos fora de casa. Atual campeão do torneio, o Flamengo chega embalado e busca superar as dificuldades impostas pela altitude e pelo adversário peruano, que também vive bom momento na temporada local.

Do outro lado, o Cusco FC tenta aproveitar o fator casa para surpreender o clube brasileiro. As equipes fazem parte do Grupo A, que ainda conta com Estudiantes e Independiente Medellín, tornando a estreia ainda mais importante para as pretensões de classificação na competição continental.

Brasileiros estrearam sem derrotas

Enquanto o Flamengo entra em campo na noite desta quarta-feira (8) para iniciar a busca pelo pentacampeonato continental, outros dois brasileiros estrearam nesta terça-feira (7). Tanto Fluminense quanto Cruzeiro atuaram fora de casa e conseguiram pontuar.

O Tricolor foi até Caracas, na Venezuela, e saiu com um empate por 0 a 0 contra o La Guaira. O time comandado por Luis Zubeldía teve chances para construir a vitória, mas esbarrou no goleiro adversário. Já o Cruzeiro foi até Guayaquil, no Equador, para enfrentar o forte Barcelona e alcançou um grande resultado: vitória por 1 a 0, com gol de Matheus Pereira.