Os pagamentos do Bolsa Família referentes a dezembro têm início nesta segunda-feira, conforme informado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). O cronograma segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), que pode ser verificado no próprio cartão do beneficiário.

Os pagamentos normalmente são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção é dezembro, quando o calendário é antecipado para garantir que o benefício seja recebido antes do Natal, começando no dia 10.

Para continuar recebendo o benefício, as famílias precisam cumprir algumas exigências nas áreas de educação e saúde. Entre elas estão: manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola; realizar o pré-natal durante a gestação; acompanhar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos; e manter todas as vacinas em dia.

O não cumprimento dessas obrigações — como faltas escolares ou vacinas atrasadas — pode levar ao bloqueio temporário do benefício. Por isso, é essencial manter todas as informações e compromissos atualizados para evitar a suspensão dos repasses.

Calendário do Bolsa Família em dezembro

Final do NIS 1: 10/12

Final do NIS 2: 11/12

Final do NIS 3: 12/12

Final do NIS 4: 15/12

Final do NIS 5: 16/12

Final do NIS 6: 17/12

Final do NIS 7: 18/12

Final do NIS 8: 19/12

Final do NIS 9: 22/12

Final do NIS 0: 23/12

Valores e benefícios do programa