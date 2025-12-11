Os pagamentos do Bolsa Família referentes a dezembro têm início nesta segunda-feira, conforme informado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). O cronograma segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), que pode ser verificado no próprio cartão do beneficiário.
Os pagamentos normalmente são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção é dezembro, quando o calendário é antecipado para garantir que o benefício seja recebido antes do Natal, começando no dia 10.
Para continuar recebendo o benefício, as famílias precisam cumprir algumas exigências nas áreas de educação e saúde. Entre elas estão: manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola; realizar o pré-natal durante a gestação; acompanhar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos; e manter todas as vacinas em dia.
O não cumprimento dessas obrigações — como faltas escolares ou vacinas atrasadas — pode levar ao bloqueio temporário do benefício. Por isso, é essencial manter todas as informações e compromissos atualizados para evitar a suspensão dos repasses.
Presentão de R$2 mil 🎁
Calendário do Bolsa Família em dezembro
- Final do NIS 1: 10/12
- Final do NIS 2: 11/12
- Final do NIS 3: 12/12
- Final do NIS 4: 15/12
- Final do NIS 5: 16/12
- Final do NIS 6: 17/12
- Final do NIS 7: 18/12
- Final do NIS 8: 19/12
- Final do NIS 9: 22/12
- Final do NIS 0: 23/12
Valores e benefícios do programa
- Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;
- Benefício Complementar (BCO): valor adicional que garante renda mínima de R$ 600 por domicílio;
- Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;
- Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;
- Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, em vigor desde setembro.
Deixe um comentário