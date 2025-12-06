A recente aprovação da nova resolução do Contran acendeu um alerta em todo o país e promete provocar mudanças profundas no mercado profissional. Ao flexibilizar o processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retirar a obrigatoriedade das aulas práticas em autoescolas, a medida deve impactar diretamente milhares de instrutores que dependem desse trabalho para garantir sua renda.

A mudança permitirá que futuros motoristas escolham entre aprender com instrutores autônomos, utilizar veículos próprios ou até mesmo realizar toda a preparação por conta própria, reduzindo significativamente a procura pelos serviços tradicionais das autoescolas.

Para muitos instrutores, que já enfrentavam desafios como a concorrência crescente e a queda no número de alunos após a pandemia, a nova resolução representa uma ameaça real e imediata à estabilidade financeira.

Especialistas do setor alertam que pequenas e médias autoescolas serão as mais prejudicadas, já que dependem fortemente do fluxo contínuo de alunos para manter suas operações. Sem a exigência mínima de aulas, a tendência é que muitos estudantes busquem alternativas mais baratas, acelerando o processo de queda na demanda.

Autoescolas pressionadas a se reinventar diante do novo cenário

Diante dessas mudanças, proprietários de autoescolas começam a discutir estratégias para evitar um colapso no setor. Entre as alternativas estão a oferta de cursos complementares, treinamentos especializados e pacotes mais acessíveis, que possam atrair candidatos interessados em um preparo mais completo antes das provas.

Ainda assim, especialistas reconhecem que a adaptação será desafiadora, especialmente para empresas menores que não possuem grande margem financeira para investir em inovação. Além disso, representantes do setor têm buscado diálogo com autoridades para discutir possíveis ajustes na resolução ou programas de apoio à categoria.