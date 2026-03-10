Desde 2019, o Brasil optou por não aplicar o horário de verão, e essa decisão segue valendo em 2026. A medida de adiantar os relógios durante os meses mais quentes deixou de ser utilizada, pois estudos indicam que os benefícios em economia de energia se tornaram mínimos.

O aumento no uso de aparelhos eletrônicos e sistemas de climatização durante o dia tornou o impacto do ajuste de horário praticamente irrelevante, levando o país a manter o mesmo horário ao longo do ano.

Segundo informações do site O Antagonista, qualquer eventual retomada dependeria de novas análises técnicas, considerando fatores como bem-estar da população e impactos sociais. Portanto, a decisão não é apenas energética, mas também política e estratégica.

Comparação com os Estados Unidos

Enquanto o Brasil mantém horário fixo, os Estados Unidos seguem com o Daylight Saving Time (DST) em grande parte do país. Em 2026, os relógios americanos avançam no início da primavera e retornarão ao horário padrão no outono. Algumas regiões, no entanto, permanecem com horário fixo durante todo o ano, incluindo:

Havaí

Arizona (exceto a Nação Navajo)

Porto Rico

Guam

Ilhas Virgens Americanas

Samoa Americana

Essa diferença interna mostra como o ajuste de horário depende de fatores geográficos, sociais e econômicos.

Efeitos na sociedade e economia

Manter o horário fixo ao longo do ano traz algumas consequências práticas:

Rotina previsível: cidadãos e empresas não precisam se adaptar a mudanças, evitando confusões em compromissos e transporte.

Saúde e bem-estar: estudos indicam que alterações frequentes podem afetar o sono e reduzir produtividade.

Eficiência energética: a suspensão do horário de verão não resolve problemas do setor elétrico, que exigem integração com tecnologias modernas e fontes de energia renovável.

Reflexão e análise

A experiência brasileira mostra que simplesmente ajustar o horário não garante economia de energia. Políticas públicas precisam considerar hábitos de consumo e avanços tecnológicos.