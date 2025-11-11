Ícone da televisão brasileira, o narrador Galvão Bueno terá um novo endereço em 2026. Após mais de 40 anos na Rede Globo e um período de um ano na Rede Bandeirantes, o comunicador vai se juntar ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), tornando-se a principal atração do canal da família Abravanel no retorno à cobertura da Copa do Mundo.

No final do mês passado, o SBT anunciou a aquisição dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026 em parceria com a N Sports, empresa da qual Galvão Bueno é sócio. A dupla será responsável pela transmissão de 32 partidas do Mundial, que acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Com um salário milionário na Band, estimado em impressionantes R$ 2,5 milhões por mês, o narrador provocará mudanças na programação da emissora com sua saída iminente. A partir de 29 de dezembro, caso não haja alterações, as noites de segunda-feira passarão a exibir a dobradinha Perrengue do Dia e Melhor da Noite, repetindo o formato já adotado entre quarta e sexta-feira.

O reforço na exibição do Melhor da Noite, entretanto, deve ser encarado como uma medida temporária, com prazo definido para encerrar. O programa está sendo analisado para compor a grade de 2026. Enquanto isso, o retorno do CQC aparece como o principal objetivo da emissora, com negociações e articulações já em andamento nos bastidores da Band.

Já Galvão Bueno chega para a sua 14ª Copa consecutiva, um recorde absoluto em narrações do Mundial. Além do icônico narrador, a Copa no SBT também contará com a narração de Tiago Leifert, outro ex-Globo. O canal de Silvio Santos não participa da transmissão de uma Copa do Mundo desde 1998, na França. Antes, também esteve presente em 1986, 1990 e 1994.